Den Handel mit binären Optionen als Chance sehen

In der Finanzgemeindeerfreuen Sie sich wachsender Beliebtheit: binäre Optionen. Aufgrund ihrer suggerierten Leichtigkeit wecken sie vor allem das Interesse unerfahrener Trader. Einsteiger sollten sich indes stets bewusst werden, das es auch ein hohes Risiko bei dieser Anlageform gibt. Denn es können nicht nur überproportional hohe Gewinne, sondern auch überdurchschnittlich hohe Verluste eintreten.

Was genau sind binäre Optionen?

Warum kann sich diese Anlageform lohnen?

Was sollte man stets beachten, bevor man wirklich mit dem Handel beginnt?

Analog zum Binärsystem, der Computersprache, besteht der Handel mit diesen Finanzinstrumenten grundsätzlich aus zwei Ereignissen. Entweder setzt der Trader auf steigende Kurse (Call-Option) eines Basiswertes oder er wettet darauf, dass dieser fällt (Put-Option). Als Basiswerte können beispielsweise Aktien, Rohstoffe, Indizes oder Währungen fungieren. Tritt das erwartete Ereignis ein, dann erhält der Anleger einen vorab festgelegten Betrag. Andernfalls verfällt die Option und er erleidet einen Verlust. Als Handelsformen steht die US-amerikanische (Optionsrecht muss während der Laufzeit ausgeübt werden) und die europäische Variante (Optionsrecht kann erst zum Laufzeitende ausgeübt werden) zur Verfügung.Obwohl binäre Optionen hochspekulative Finanzinstrumente sind, kann sich der Handel mit ihnen bezahlt machen. Der Einstieg ist bereits mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz möglich. Nach einem notwendigen Lernprozess und unter Zuhilfenahme konkreter Strategien können prinzipiell innerhalb kürzester Zeitspannen Erträge von bis zu 90 Prozent auf das eingesetzte Kapital erzielt werden. Zur Erhöhung der Gewinnchancen empfiehlt es sich, stets auf bestimmte Handelssignale, die das Eintreten von Kursbewegungen wahrscheinlicher machen, zu achten. Zugleich sollte der Trader mittels technischer Analysen optimale Ein- und Ausstiegszeitpunkte finden, um so das Risiko für ein Verlustereignis zu minimieren.Bevor man wirklich beginnt mit binären Optionen zu handeln sollte man sich in erster Linie mit dem Thema auseinander setzen. Und was natürlich sehr wichtig ist das man einen Broker Vergleich macht und dabei auch darauf achtet, dass diese Broker in jedem Fall auch ein Demo Konto mit anbieten. Zudem würde ich auch auf die Binäre Optionen Erfahrungen von anderen zugreifen. Denn gerade bei diesen Erfahrungsberichten kann man sich einiges an wissen über die einzelnen Broker aneignen.