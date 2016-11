Die 5. Jahreszeit hat auch in Jena Lobeda begonnen.

"Ob Trickfilm oder Comiczeit wir sind für jeden Spaß bereit."

Gemeinsam mit dem, dem Lobedaer Carnevals Club starteten wir um 11:11 Uhr in Altlobeda. Dabei holtedie Kinder aus dem Kindergarten Altlobeda, die wegen eines Umbaus ihrer Einrichtung nach Lobeda Ost umziehen mussten, mit der Straßenbahn in Lobeda Ost ab und brachte sie zur Haltestelle Altlobeda. Hier wurden die Kinder von beiden Vereinen empfangen. Gemeinsam ging es zur Stein mal eins Schule, wo wir die Kinder abholten und mit ihnen durch Altlobeda zum Lobdschen Rathaus zogen.Hier übergab derden Stadtschlüssel an den Präsidenten des, der sich zur Verstärkung den JKC Präsidenten mit nach vorn holte. Begleitet wurde die Schlüsselübergabe durch ein buntes Programm, welches der LCC und die Kinder des Kindergartens gestalteten.Am Abend eröffneten wir unsereum 20:11 Uhr imHier bekamen wir vomden Schlüssel für Neulobeda. Wie bereits am Vormittag holte diesmal der Präsident des JKC den Präsidenten des LCC mit auf die Bühne, um gemeinsam den Schlüssel in Empfang zu nehmen.Im Anschluss stand das Programm ganz unter dem Motto:Bis in die Morgenstunden wurde mit unseren Gästen hineingetanzt.Wir freuen uns auf die närrische Zeitund laden zu unserer Hauptveranstaltung amins Stadtteilzentrum LISA ein.