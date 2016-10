Dokumentarfilm " Das Phänomen der Heilung" in Jena

Jena : Hotel Jembo Park |

Bruno Gröning war in den 1950er Jahren durch außergewöhnliche Heilungen weltweit in den Schlagzeilen. Als er 1959 starb, glaubten viele, das Phänomen sei beendet.Doch im Gegenteil: Weiterhin erlangen Menschen aller Kontinente dank Bruno Grönings Lehre Hilfen und Heilungen.



1979 gründete Grete Häusler den Bruno Gröning-Freundeskreis. Über 13.000 Helfer sind unermüdlich im Einsatz.



Ärzte und andere Heilberufler der Medizinisch- Wissenschaftlichen Fachgruppe (MWF) im Bruno Gröning-Freundeskreis halten weltweit Vorträge, auch auf Einladung renommierter Universitäten. 2013 erhielt der Bruno Gröning-Freundeskreis den Peace Pole Award von der an die Vereinten Nationen ( UNO) angegliederten World Peace Prayer Society ( WPPS).



Der Dokumentarfilm " Das Phänomen der Heilung" schildert auf beeindruckende Weise die Geschehnisse nach 1959. Spannende Interviews, fachliche Stellungnahmen von Ärzten und persönliche Berichte von Bruno Gröning-Freunden aus vielen Ländern zeichnen ein breit gefächertes Bild des großen Freundeskreises.



Dokumentarfilm in 3 Teilen (inkl. 2 Pausen mit Imbissmöglichkeiten), Infos, ggf. Reservierungen unter: www.bruno-groening-film.org oder Telefon 03641 666031 und 036691 239936



Eintritt frei, freiwillige Spenden erbeten