Erotische Splitter & St. Valentin

Schöngleina: Kreuzgewölbe Einlass: 18:00, Beginn: 19:00 UhrFast schon eine Tradition bei uns . . .St. Valentin lädt zum Tanzen einEin romantischer Abend für alle JUNG und ALTVERLIEBTENAusstellung - Erotische Splitter von Rainer Pfingst . . . Er ist besessen von der Fotoleidenschaft. Immer intensiver. Will Momenten Dauer verleihen. Vergängliches für die Ewigkeit konservieren. Mit Licht, Form und Farben gestalten. Will immer besser werden. Hat von Landschafts-Panoramen über HDR und Montagen sowie Insekten-Macros alles probiert. Nun faszinieren ihn KörperKurven. Hier ist seine elfte Ausstellung: „Erotische Splitter“. Eine Foto-Galerie interessant beleuchteter, geschmackvoll ausgewählter, Neugier weckender und unterschiedlich farbig inszenierter Details des menschlichen Körpers. Viel Vergnügen!Präsentiert & Moderiert wird die Ausstellung von St. Valentin, welcher sie am Valentinstag (abend) mit dieser außergewöhnlichen Ausstellung verzaubern möchte.Reservierungen unter Tel. 0160 28 66 897oder per E-Mail an info@kreuzgewoelbe-schoengleina.de