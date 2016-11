Festliches Adventskonzert mit barocker Musik

Jena : Aula der Friedrich-Schiller-Universität |

Am Sonntag, den 4. Dezember 2016 lädt das Barockensemble Capella Jenensis um 16 Uhr zu einem stimmungsvollen Adventsnachmittag in die Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena.



Mit barocker Musik, Speis und Trank wird ein Konzert für alle Sinne dargeboten. In der festlich beleuchteten Aula wird die glanzvolle Welt barocker Instrumentalkonzerte zu erleben sein. Es erklingen Werke von Telemann und Schickhardt, die den virtuosen Wettstreit zwischen Blockflöten, Oboen und Streichern zum Inhalt haben.

Aufgeführt wird auch ein Konzert für Violoncello von Carl Stamitz (1745 – 1801), der als weitgereister und gefeierter Virtuose seine letzten Lebensjahre in Jena verbrachte und hier unter anderem die akademischen Konzerte der Universität leitete.

Als Solisten wirken die Bläser des Ensembles sowie der Kölner Barockcellist Olaf Reimers, der auch als Dozent für Barockvioloncello an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar tätig ist.

Ergänzt wird der musikalische Genuss durch ein Kaffee- und Kuchenangebot des Café Wagners in der Konzertpause (Kulinarik exkl.).



Das Barockensemble Capella Jenensis spielt auf historischen Instrumenten und verspricht damit einen besonderen Hörgenuss. Es wurde im Jahr 2014 von Jenaer Musikern neu gegründet.



Eintrittskarten zum Preis von 14 €, ermäßigt 9 € (Schüler 5 €, Kinder bis 6 Jahre frei) sind im Vorverkauf bei der Tourist Information Jena oder an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.capella-jenensis.de