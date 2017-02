Frühling in San Remo - Eine Reise rund ums Mittelmeer

Jena : Volkshaus |

Vorfreude auf den Frühling: Wir möchten Sie mit vielen beschwingten Melodien anläßlich unseres Frühlingskonzerts in das Jenaer Volkshaus locken! Kommen Sie, bestaunen unsere frühlingshafte Blumendekoration und genießen den Walzer aus "Wo die Zitronen blühn", die Arie aus "Die Gärtnerin aus Liebe" oder die Ouvertüre aus "Die schöne Helena". Den Höhepunkt unseres Programms dürfen Sie auf keinen Fall verpassen: Das Duett "Reich mir die Hand, mein Leben" aus der Oper "Don Giovanni" von Johann Wolfgang Mozart.



Es singen für Sie: Pauline Sophie Keidel - Koloratursopran und Changhui Tan - Bariton, Studierende an der Hochschule für Musik in Weimar.