HFT 2016: Film zu Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit

Jena : Haus auf der Mauer |

Veranstaltung im Rahmen der Hirschfeld-Tage (#HFT16)



Filmvorführung zu Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit



Ein Filmvorführung zum Thema bietet ideale Anknüpfungspunkte zu einem anschließenden Workshop über die Repräsentanz von Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit im Film.



... am Sonntag, den 20.11.2016, 14.00 Uhr

... im Internationales Centrum "Haus auf der Mauer"

... (Gewölbekeller, Johannisplatz 26, Jena)

... Eintritt frei

... Infos: www.queerweg.de/hirschfeldtage // www.weimar.aidshilfe.de // www.lsvd-thüringen.de // www.hirschfeld-tage.de

... Veranstalter_in: Vielfalt Leben - QueerWeg Verein für Thüringen e. V.



Die Veranstaltung wird gefördert durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen von DENK BUNT - Thüringer Landesprogramm.



// AUSSCHLUSSKLAUSEL //

Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch sexistische, homophobe, trans*phobe, inter*phobe, rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Versammlung ausgeschlossen.