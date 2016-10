HFT 2016: Hochzeit, Kinder ... und dann das?

Jena : Haus auf der Mauer |

Film, Vortrag & Diskussion im Rahmen der Hirschfeld-Tage (#HFT16)



Studie zu spätem Coming-out.



Umfragen in den USA zeigen, dass fast zwei Millionen Schwule und Lesben bereits verheiratet waren, bevor sie nach jahrelanger heterosexueller Ehe ihre eigene Homo- bzw. Bisexualität entdeckten bzw. sich entschieden, diese offen zu leben. In Deutschland werden späte Coming-outs und die Herausforderungen für alle Beteiligten nur vereinzelt thematisiert. Was bedeutet ein spätes Coming-out für Familienangehörige?



Dr. Janine Dieckmann und Prof. Melanie Steffens sind dieser Frage nachgegangen. Die erste Studie im deutschsprachigen Raum gibt Einblick in das, was Familien nach einem Coming-out bewegt. Im Anschluss an die Dokumentation »Mein Mann ist schwul — Coming-­out eines Familienvaters« stellt Dr. Dieckmann die Studie vor und lädt im Anschluss zur Diskussion ein.



... am Dienstag, den 13.12.2016, 18.00 Uhr

... im Internationales Centrum "Haus auf der Mauer", Großer Saal, Johannisplatz 26, Jena

... Eintritt frei

... Infos: www.queerweg.de/hirschfeldtage // www.weimar.aidshilfe.de // www.lsvd-thüringen.de // www.hirschfeld-tage.de

... Veranstalter_in: Institut für ­Demokratie und Zivilgesellschaft



Die Veranstaltung wird gefördert durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen von DENK BUNT - Thüringer Landesprogramm.



// AUSSCHLUSSKLAUSEL //

Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch sexistische, homophobe, trans*pobe, inter*phone, rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Versammlung ausgeschlossen.