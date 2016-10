HFT 2016: »Wie Lili ein richtiges Mädchen wurde«

Jena : Haus auf der Mauer |

Workshop im Rahmen der Hirschfeld-Tage (#HFT16)



Un_Sichtbarkeiten von Trans* und Inter* im Film.



Im Workshop wollen wir versuchen, die Brücke zwischen Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit zu schlagen, die die Geschichten, Forschungen und Diskussionen über, an und um das »Phänomen Lili Elbe« begleitet haben.



Dazu haben wir zwei kurze Inputs vorbereitet, in deren Anschluss wir mit euch in den gemeinsamen Austausch treten wollen über die Repräsentation von Trans* und Inter* im Film.



Robin K. Saalfeld wird zunächst die Darstellung von transgeschlechtlichen Figuren an Filmbeispielen beschreiben und problematisieren. Im Anschluss daran stellt Anja Gregor einige Überlegungen zur Unsicherheit und Unsichtbarkeit der möglichen Intergeschlechtlichkeit Lili Elbes vor und wird diese auch historisch in damalige Auseinandersetzungen der Medizin einbetten.



Anschließend an diese Diskussionsimpulse laden wir zum Gespräch über den Film und unsere Überlegungen ein.



... am Sonntag, den 20.11.2016, 16.30 Uhr

... im IntInternationales Centrum "Haus auf der Mauer"Gewölbekeller

... (Johannisplatz 26, Jena)

... Eintritt frei

... Infos: www.queerweg.de/hirschfeldtage // www.weimar.aidshilfe.de // www.lsvd-thüringen.de // www.hirschfeld-tage.de

... Veranstalter_in: Institut für ­Demokratie und Zivilgesellschaft



Die Veranstaltung wird gefördert durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen von DENK BUNT - Thüringer Landesprogramm.



// AUSSCHLUSSKLAUSEL //

Entsprechend § 6 Abs. 1 VersG sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch sexistische, homophobe, trans*phobe, inter*phobe, rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von der Versammlung ausgeschlossen.