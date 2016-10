Jenaer „Octavians“ feiern mit einem Konzert ihr zehnjähriges Bestehen

Dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie entwachsen gründeten im Jahr 2006 acht junge Männer aus Jena ein eigenes A-cappella-Ensemble. Fortan suchten die „Octavians“ ihre Bühne. Zuerst bei Oma und Opa im Garten, auf Hochzeiten und zu Geburtstagsfeiern. Mittlerweile füllen sie große Säle – zum Beispiel im Volkshaus, wenn die Sängerfreunde am nächsten Sonnabend ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Doch vorher blickt „Octavian“ Matthias Mäurer auf Superlative im Ensemble-Leben zurück.

führte uns nach Tunesien. Auf Einladung des Goethe-Instituts durften wir als Kulturbotschafter mehrere Konzerte in Tunis geben, um die europäische Musik bekannt zu machen. Dabei musizierten wir auch gemeinsam mit regionalen Künstlern. Sogar im Radio waren wir zu hören.gaben wir im Jenaer Stadion. Dort haben wird die Hymne des FC Carl Zeiss Jena gesungen. Diese hatten wir vorher wiederbelebt und auf einerCD gemeinsam mit der Jenaer arrangiert. Es ist im neuen Gewand zu Beginn unseres Konzertes zu hören.ist Masterpiece, ein Chorwerk von Paul Drayton. Es dauertetwa zehn Minuten. In dieser Zeit sind alle wichtigen Komponistender letzten 500 Jahre zu hören; von Bach bis heute. Die westliche klassische Musik mit mindesten 50 Stücken verdichtet auf einen Beitrag.benötigte ein Medley zum Dschungelbuch, das zu unserem Geburtstagskonzert zu hören ist. Verschiedene Themen aus dem Buch werden in einem Lied zusammengefasst. Dazu haben wir auch eine Choreografie einstudiert undviel Zeit investiert, damit die Übergänge passen.ist „Lass mich dein Badewasservschlürfen“. Das spielen wir in jeden Konzert; in der Regel als netten Rausschmeißer bei der Zugabe. Zu unserem Geburtstag haben wir es neu Philharmonie eingespielt. Jena spielte damals noch in der 3. Liga, hatte rund 5000 Zuschauer im Stadion. Ehrlicherweise muss man sagen,dass die sicher nicht allein wegen uns gekommen sind.die nur allein wegen uns kamen, konnten wir beim Weihnachtskonzert im vergangenen Jahr in der Jenaer Stadtkirche St. Michael mit etwa 700 Zuhörern zählen. Wir würden uns aber sehr freuen, diesen Rekord zu unserem Geburtstagskonzert am Sonnabend übertreffen zu können.8. Oktober, 19 Uhr im Jenaer Volkshaus; Karten: Tourist-Info und an der Abendkasse