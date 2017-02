JKC 1953 e.V. - Karenval in Jena - OB Trickfilm oder Comiczeit, wir sind zu jedem Spaß bereit

Ob Trickfilm oder Comiczeit, wir sind zu jedem Spaß bereit.

Mitten drin in der 63. Session des Jenaer Karnevals Club 1953 e.V.Am Abend kehren wir ins Stadtteilzentrum LISA ein, um mit unseren Gästen und Freunden unsere 63. Session zu feiern. Es wird hoffentlich so farbenfroh, wie Tweety und so voll wie in Schlumpfhausen, so unterhaltsam wie Tom & Jerry und hoffentlich nicht so chaotisch wie Homer Simpson. Ihr dürft gespannt sein, was unser Männerballet wieder tolles für euch vorbereitet hat. Unsere Weiber, seit diesem Jahr unter dem Namen Patchwork bekannt, zeigen euch ein Mischung aus Spaß und Tanz. Und auch die Funken werden euch mit ihren Tänzen erfreuen.Am 25.02.2017 um 20:11 Uhr wollen wir zusammen in die heiße Phase eintreten.

Mit einem besonderen Angebot für Gruppen ab 5 Personen:

Dann kostet die Karte nämlich nur 7,99 € an der Abendkasse.

-Spart zusammen, feiert zusammen. -

Und wie auch in den letzen Jahren findet ihr uns imStadtteilzentrum LISA in Lobeda West. Und damit es nach dem Programm so richtig auf der Tanzfläche losgehen kann heizt unser Haus und Hof DJ Party-DJ Jensen vom Jvs-Jena / Event und DJ Service uns ordentlich ein.Tickets gibt’s im Lisa, an der Abendkasse und über die Geschäftsstelle(E-Mail jkc1953-geschaeftsstelle@web.de).Infos auch unter www.jkc1953.de oder bei Facebookunter www.facebook.com/jkc1953ev