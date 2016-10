Johann-Walter-Woche: "1/2 h Musik zum Feierabend": Musik & Schnaps

In Kahla wurde vor 520 Jahren der "Kantor der Reformation", der bedeutende Musiker Johann Walter geboren. Ihm zu Ehren gibt es eine Festwoche.

„Musik & Schnaps“, das sind sieben „Dilettanten“ (also Leute, die es gerne tun, aber es nicht studiert haben) aus Bad Köstritz. Sie musizieren auf Flöten, Gemshörnern, Dulzianen, Schalmeien, Pommern, Harfen sowie dem einen oder anderen Schlaginstrument und sehen das als Ausgleich zum Alltag, ein wenig Urlaub vom täglichen Allerlei und haben Freude an der Gemeinsamkeit.Sie laden ein zu einem Spaziergang durch die Musikgeschichte. Das Beziehungsgeflecht zwischen Martin Luther, Johann Walter und Heinrich Schütz über Generationen hinweg wird musikalisch beleuchtet. "Musikalische Zwischenspiele" sorgen für die humorige und launige Note. Wer schon immer einmal sehen und hören wollte, was ein 3D-Drucker mit Musik zu tun hat, der sollte diesen Abend nicht versäumen, denn es gibt eine Premiere … aber mehr wird hier nicht verraten!Eintritt frei!