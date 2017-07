Konzert der Thüringer Jazz-Nachwuchstalente im MoMoLo Zirkuszelt

Jena : MoMoLo Zirkuszelt |

Zwei Mal im Jahr kommen die besten Thüringer Jazz - Nachwuchstalente unter der professionellen Leitung von Georg Maus und Jupp Geyer zusammen. Als LandesJugendBigBand und LandesSchülerBigBand formatiert, treten sie gemeinsam auf.

In diesem Sommer haben sich die beiden BigBands dem Funk verschrieben. Dabei steht ihnen Wolfgang Schmid zur Seite, der u.a. in den 70er Jahren als Bassist der legendären Band Passport bekannt geworden ist. Direkt nach den Sommerproben mit Schmid gastieren die beiden BigBands beim Circus MoMoLo in Jena, wo Schmid das Konzert auch mitgestalten wird.

Das Konzert ist eine Empfehlung für alle Musikfans, Jazzliebhaber und Familien, die an einem Samstagnachmittag Lust auf ein außergewöhnliches Konzert an einem tollen Ort in Jena haben. Der Eintritt ist frei.