Wir sind Slam-Poeten, Storyteller, Lyriker,Prosaisten und Ex-Grundschüler.



Wir sind mehrfach mit Preisen und Titeln überschüttete Literaten, die sich an schlechten Wortspielen versuchen. Wir entfesseln mal tosenden Applaus, mal zum Zerreißen gespannte Stille und sind dabei stets mindestens so mittel. Wir sind Jenas junge, beste und einzige monatliche Lesebühne. Wir sind Sebastian ist krank.Wir? Das sind: Die sagenumwogene Elli Linn, der legendenumrankte Steve Kußin und der fabelhafte Friedrich Herrmann. Und natürlich Sebastian (Sebastian ist krank). Mit dabei sind wieder Gäste.: 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhrgibt es nur an der Abendkasse: 6 €, ermäßigt schlanke 5 €.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: http://www.literarische-gesellschaft.de/projekte/s...