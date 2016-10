Lesung in Golmsdorf

Golmsdorf: Rathaus |

Wer ist wohl der Richtige und wie findet man sein Liebesglück? Diese Fragen stellen sich auch die vier Freundinnen Tess, Stella, Eva und Caroline immer und immer wieder. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn und genießen ihr Leben. Doch in Sachen Liebe scheinen sie kein glückliches Händchen zu haben ...

In ihrem Debütroman „Der nächste bitte…!“ schildert Autorin Pauline Werner aus Gotha auf sehr amüsante Weise die Suche der vier Freundinnen nach dem Glück. Nicht dass die Protagonistinnen bei den Männern kein Glück haben. Nein ganz im Gegenteil. Aber der Richtige, der fürs Leben, der will sich einfach nicht blicken lassen. Und dann ist er endlich da – doch schnell stellen die fest, wieder nur einer von vielen. Also, der nächste bitte.



Am Freitag, 28. November, ab 19.30 Uhr, liest Pauline Werner im Rathaussaal in Golmsdorf aus ihrem Roman „Der Nächste bitte…!“ und nimmt die Besucher mit auf die Reise durch das ach so perfekte Glück.