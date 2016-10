Leuchtenburger Weindinner kombiniert schönen Abendausflug mit einer Weinverkostung

Seitenroda: Leuchtenburg |

Den Leuchtenburger Wein zu verkosten, hat man nur ganz selten die Gelegenheit - auch wenn man in der Region wohnt. Es entstehen jedes Jahr nur wenige Flaschen des begehrten Gutedels und Portugiesers, im Laden gibt es ihn nicht zu kaufen. Eine dieser seltenen Gelegenheiten für alle Interessenten an regionalen Produkten und regionalen Initiativen findet am 15. Oktober auf der Leuchtenburg statt. Es wird ein uriger Abend, wenn die Leuchtenburger Küchenchefin ein spezielles Drei-Gänge-Weinmenü serviert zu dem der aktuelle Leuchtenburger Wein von den Experten aus dem historischen Weinberg präsentiert wird.

Reservieren Sie unter: 036424/713333 oder verkauf@leuchtenburg.de