MeinJena - Eine Stadt. Eine App. Einwandfrei informiert.

Ab sofort steht die erste App der Stadtwerke Jena Gruppe „MeinJena“ kostenlos für iOS und Android zum Download zur Verfügung. Der Spezialist für mobile Apps TDSoftware (www.tdsoftware.de) konnte eine Smartphone-Anwendung entwickeln, die in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter auf dem Gebiet der Smart Living -Apps ist. Einerseits aufgrund der zahlreichen Funktionen, die das Leben in einer Großstadt erleichtern und andererseits wegen des technischen Hintergrunds.

Das kann die App – Alle Infos für ein entspanntes Leben

Mit der App werden fünf wichtige Bereiche des alltäglichen Lebens abgedeckt: Wohnen, Mobilität, Internetzugang, News, Veranstaltungen.Damit die Nutzer im innerstädtischen Bereich die App verwenden können, ohne dabei auf ihr eigenes Datenvolumen zurückgreifen zu müssen, kann man sich mit der App in das WLAN-Netzwerk der Stadtwerke Gruppe einwählen. Hierzu muss man sich lediglich einmalig registrieren und einloggen. Eine Accountvalidierung soll sicherstellen, dass es sich um einen realen Nutzer handelt und schützt den Service somit vor Missbrauch. Die App zeigt außerdem die aktuelle Verfügbarkeit des WLANs innerhalb der Stadt an.Mobil seinEine Schlüsselfunktion ist die Abbildung des Nahverkehrs. Ein Haltestellen-Monitor der Jenaer Nahverkehr GmbH in Verbindung mit dem aktuellen Standort des Anwenders ermöglicht es, die kommenden Abfahrten der nächstgelegenen Haltestelle zu sehen. Hierbei ist keinerlei Interaktion des Nutzers mit der App erforderlich. Voraussetzung dafür ist die Aktivierung der standortbasierten Dienste.Darüber hinaus können Routen auch selbst geplant und aktuelle Netzpläne oder Fahrplanänderungen eingesehen werden.Freizeit und VeranstaltungenDer Veranstaltungsbereich bietet dem Nutzer eine schnelle Übersicht zu tagesaktuellen Konzerten, Partys oder Theateraufführungen. Alle wichtigen Informationen wie Ort, Zeit sowie Titel und ein Veranstaltungsbild bieten eine schnelle Übersicht. Veranstaltungen können als Favoriten markiert und mit Freunden geteilt werden. Auch spätere Events können über eine Listenansicht eingesehen werden.Aktuelle LokalnachrichtenAnalog zum Prinzip der Veranstaltungen werden auf der Startseite die tagesaktuellen Nachrichten in Form einer vertikalen Liste aufbereitet. Neben Titel und Bild, sieht der Nutzer Datum, Uhrzeit und die Quelle. Nach der Auswahl öffnet sich der vollständige Artikel im In-App-Browser, wo er auch geteilt werden kann. Um ein hohes Maß an Aktualität und journalistischer Qualität zu gewährleisten, wurden hierzu die lokalen Medien eingebunden.Rund um’s WohnenDarüber hinaus ist der städtische Entsorgungskalender integriert und gibt Informationen darüber, wann die nächste Abholung welcher Tonne erfolgt.Zuguterletzt erleichtert ein integrierter Preisrechner für Strom und Gas die Auswahl eines passenden Tarifs.Die App steht zum kostenlosen Download im Apple App-Store für iOS und im Google PlayStore für Android-Geräte zur Verfügung.