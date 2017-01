Meisenknödel

Natürlich muss man seinen Wellensittich füttern.



Aber doch nicht wildfremde Vögel!



Denn schlimm genug: Meine Frau kauft die grünen Maschensäckchen eimerweise!



Gut, die Vögel brauchen im Winter Nahrungsergänzungsmittel, aber warum immer von uns?

Während meine mildtätige Gattin den pickenden Blaumeisen zusieht, habe mich einmal intensiv, d.h. mit meinem astronomischen Feldstecher bei den Nachbarn umgesehen.

Meinen Sie, die hätten irgendwo bei sich an Haus oder Baum auch nur ansatzweise einen Knödel hängen?„Nach Bedarf an eine den Wildvögeln bekannte Futterstelle hängen“. Der Bedarf um unser Heim herum ist deshalb übergroß, und den Blaumeisen und Gimpeln ist unsere Futterstelle wohlbekannt. Aber meinen Sie, ich bekomme von ihnen auch nur eine absatzfähige Spendenbescheinigung für dieses „Festmahl der Singvögel“ ausgestellt? Und von existentieller Not konnte ja in diesem Winter wahrhaft nicht die Rede sein, im Gegenteil, es war eine einzige Völlerei bei angenehmen Temperaturen.Dann hauen sie übersättigt die Getreideflocken nur so raus raus, und was nach unten fällt holen sich irgendwelche dicken Drosseln, die nicht an den Knödel herankommen. Und von wegen Singvögel. Nicht einer hat es mit seinem Gesang gedankt.Gut, ich habe einige bunte Fotos machen können. Aber selbst dabei zeigten sie sich nur mäßig kooperativ, flogen weg oder zappelten nervös am Knödel herum, dass es zu solchen Verwischungen auf dem Foto kam, dass einem schon allein deswegen die Augen tränten.Und was habe ich von der ganzen Aktion? Meine Frau war noch nicht einmal in der Lage, einen einzigen Knödel für mich zu machen. Also aus Kartoffeln mit hoher Konsistenz oder einen aus Hefeteig mit Pflaumen. Ja, dann bin augeflippt und den Meisen an den Knödel.