Meisterkonzert in der Porzellankirche

Junge Künstler zeigen ihr Können am Steinberg-Flügel in der einzigartigen Porzellankirche der Leuchtenburg. Die Kirche zeichnet sich durch ihren Lamellen-Vorhang aus matt-weißem technischem Porzellan aus und eignet sich besonders für musikalische Erlebnisse dieser Art. Dieses Konzert ist aus der Reihe „Eisenberg spielt Klavier“. Die Jungen Künstler spielen auf internationalem Niveau - lassen Sie sich überraschen.



Das Musikfestival "Eisenberg spielt Klavier" findet zum zweiten Mal statt. Vom 24. bis 27. August finden in diesem Rahmen verschiedene Kurse und Konzerte statt. Weitere Informationen finden Sie unter Musikfestifal Eisenberg 2017.