Musik für Flöte und Marimba - Familienkonzert in Kahla

duo mélange - Musik für Flöte und Marimba

Ein Familienkonzert mit Werken von A. Piazzolla, W.A. Mozart, L. Bernstein u.a.



Ein besonderes Hörerlebnis erwartet die kleinen und großen Zuhörer am Sonntag, 19. März 2017 um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Margarethen in Kahla.Almut Unger und Thomas Laukel kombinieren die klassische Querflöte mit der Marimba, einem dem Xylophon ähnlichen Schlaginstrument, das hierzulande noch recht selten zu hören ist und seine Wurzeln in der südamerikanischen Folklore bzw. im nordamerikanischen Jazz hat.Das duo mélange nimmt seine Zuhörer mit auf eine (Klang-)Reise durch verschiedene Epochen, Musikrichtungen und Regionen dieser Welt.Die jüngsten Konzertbesucher werden durch kleine Rätsel, gemeinsame Tänze und das Mitspielen mit Körperklängen direkt ins Geschehen einbezogen.Weitere Informationen unter www.duo-melange.de