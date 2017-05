"Musik & Besinnung" - Sommer-Musikreihe in Kahla und Löbschütz

Kahla: Stadtkirche St. Margarethen bzw. Kirche in Löbschütz |

Thüringen hat seit Jahrhunderten eine vielfältige Musiktradition. Auch heute gibt es in Kahla und Umgebung viele künstlerisch begabte Menschen, die am Musizieren viel Freude finden und Sie gern daran teilhaben lassen.

In der Sommer-Musikreihe laden wir freitags zu je einer guten halben Stunde mit einer Mischung aus musikalischen Interpretationen und auch Texten ein.

Der Eintritt ist frei; wir bitten herzlich um eine Kollekte für den Orgelneubau in der Stadtkirche Kahla (www.jwok.de).



02.06. Kahla - Orgel: Ina Köllner, Kahla

09.06. Kahla - Orgel: Thomas Grubert, Jena

16.06. Kahla - Studentenchor Jena

23.06. Kahla - Sopran & Orgel: Juliane Rödger & Dr. Uwe Straubel, Kahla

30.06. Kahla - Orgel: Dr. Christopher Hausmann, Jena

07.07. Kahla - Orgel: Gabi Träger, Freienorla

14.07. Löbschütz - Alt & Orgel: Gabi Pilling & Dr. Walter Börner, Jena

21.07. Kahla - Veeh-Harfen-Quartett Hermsdorf

28.07. Kahla - Trompete & Orgel: Manfred Röse, Jena & Uwe Straubel, Kahla

04.08. Kahla - Orgel: Helmut Richter, Bergern

11.08. Löbschütz - Flötenkreis Hermsdorf

18.08. Kahla - Orgel: Thomas Grubert, Jena

25.08. Kahla - Orgel: Ina Köllner, Kahla