Jena : Stadtteilzentrum LISA |

Die 63. Session steht in diesem Jahr unter dem Motto:



" Ob Trickfilm oder Comiczeit, wir sind zu jedem Spaß bereit"



Geht mit dem JKC durch eine kleine Zeitreise durch den Zeichentrick.

Gespannt dürfen sie sein, was sich die Arbeitsgruppen ausgedacht haben. Erfreut Euch einem bunten Programm, was die Funken, das Männerballett, die Weiber, jetzt besser bekannt unter dem Namen Patchwork, und alle anderen Mitglieder sich ausgedacht haben. Tatkräftige Unterstützung haben wir uns auch wieder eingeladen, als da wären das Artistik-Studio Toledos.



Es geht zünftig um 20:11 Uhr los im Stadtteilzentrum LISA. Bereits um 19:00 Uhr öffnen wir für unsere Gäste die Tor.

Die Narren des JKC erhalten vom Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt den Schlüssel für die 5. Jahreszeit und natürlich haben wir auch ein schmuckes Prinzenpaar.

Nach dem Programm wird bis in die Morgenstunden hinein getanzt mit unserem DJ Jensen.



Tickets gibt’s im Lisa, an der Abendkasse und über die Geschäftsstelle (E-Mail jkc1953-geschaeftsstelle@web.de.).