Oktoberfest in der "neuen mitte jena"

Jena : "neue mitte jena" |

Oktoberfest am 15.10.2016

Wir holen das berühmteste Fest von München nach Jena:

Am 15.10. ab 10:00 Uhr gibt es in der „neuen mitte jena“ die Möglichkeit sich bei tollen Aktionen auf Zeit, Muskelkraft und Schnelligkeit zu testen.

Beweisen Sie Ihr Können beim Wettmelken, Wettnageln oder Bierkrugschieben!

Kommen Sie vorbei, es lohnt sich! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!