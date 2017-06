Nach unserer dreijährigen Gründungsphase wollen wir Sie als, als „Freies Orchester Jena “unter der Leitung von Johannes Müller und Cornelius Wagner durch die Klangwelten der Filmmusik führen.Freuen Sie sich auf ein Konzert mit Star Trek, Band of Brothers, The Dark Knight, Schindlers Liste, Peer Gynt und weiteren Werken aus Film und Fernsehen, am Donnerstag den 15. Juni 2017, um 20:00 in die Stadtkirche St. Michael Jena.Der Eintritt ist frei.