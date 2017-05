Orgelmusik in der Porzellankirche

Auf einen besonderen musikalischen Höhepunkt können sich Besucher der Leuchtenburg am Sonntag - 28.5. - freuen: In der Porzellankirche erklingt die Steinmeyer-Orgel, gespielt von Dr. Uwe Straubel, der von Juliane Rödger (Sopran und Blockflöte) begleitet wird.

Um 14 Uhr geht es los. Das Konzert ist für Gäste der Leuchtenburg kostenfrei und im Eintrittspreis inkludiert.



Noch bis Ende Oktober wird immer sonntags 14:00 Uhr die Orgel in der Porzellankirche durch regionale Organisten und Kantoren zum Klingen gebracht.



Auch im Rahmen des Thüringer Orgelsommers wird es ein exklusives Konzert am 15. Juli ab 19:00 Uhr geben: Ticketvorbestellungen unter info@leuchtenburg.de oder 036424 713300