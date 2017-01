Ostrock & Deutschpop mit Frank Proft

Jena : Stadt |

Schöngleina:Beginn: 20:00 UhrEintritt: 10 EuronenMr. PROFT gibt am Feitag, den 27. Januar 2017, ein Akustikkonzert, im Kreuzgewölbe in Schöngleina.PROFT - SOLO-Akustisch / Es werden alle neuen Songs vom NEUEN ALBUM gespielt und natürlich auch die älteren Songs werden zu hören sein, sowie die schönsten Ostrock -Songs aus vergangenen Tagen. ( PUHDYS , CITY , KARAT , ROCKHAUS , KEIMZEIT usw. . Ihr könnt gespannt sein.Wer erinnert sich nicht gern an Songs wie, "Wasser & Wein", "Ich beobachte Dich", "Schwanenkönig", "Am Fenster", "Über sieben Brücken", "Mont Klamott" u.v.a.? Ein Gänsehautfeeling wird garantiert!!!Frank Proft ist schon lange kein unbekannter Musiker mehr. Schon seit vielen Jahren ist er mit seinem vielfältigen Musikprogramm unterwegs, um zu musizieren. Sein Können als Solokünstler zeigt Frank mit seinem „Akustik“ Programm. In diesem interpretiert er beeindruckend Titel von Ich und Ich, Silbermond, Die Ärzte, Silly und IC Falkenberg, um nur einige zu nennen. Frank ist in ganz Deutschland unterwegs, spielt ältere und neue Hit‘s von, KARAT, CITY, IC Falkenberg, Puhdys und Silly.Hotline unter Tel. 0160 28 66 897 oder per E-Mail: ans Kreuzgewölbe Einlass:19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr / Karte: 10,00 €Dienstag, 14. Februar 2017Erotische Splitter am Valentinstag