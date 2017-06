Das "Kollegium voKahle" unter Leitung von Ina Köllner lädt ein zu einem Programm mit geistlicher und weltlicher Chormusik aus 5 Jahrhunderten.

Auch die polyphonen Sätze des "Kantors der Reformation" und Lutherfreundes Johann Walter (* 1496 in Kahla) hat der in Kahla beheimate Chor immer wieder im Programm.In der Stadtkirche in Kahla soll mit der „Johann-Walter-Orgel“ ein klingendes Denkmal für diesen wegweisenden Komponisten entstehen. Dafür setzt sich das Kollegium voKahle gern ein.www.jwok.de