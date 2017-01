Philironiker

Für Glossenschreiber ist das Erkennen von Ironie lebenswichtig. Nun begibt es sich aber zu unserer Zeit, dass nicht nur aus-ländische Staatsoberhäupter, sondern auch der Großteil inlän-discher Populationsgenossen von allen ironiephilen Geistern verlassen sind.

Experten haben besseres zu tun, als hierfür eine Erklärung zu finden. Deshalb hier mal eine vorläufige Feststellung: Es liegt an der Vernewsung (sprich: Vernjusung) der Medien. Die Leute halten ja auch Gedichte für misslungene Meldungen.Wer aber Nachrichten für Wissen hält, weiß nicht mehr, was Sokrates wusste, nämlich, dass man eigentlich nichts weiß. Was Leute zu tun im Stande sind, die das nicht wissen, sehen die, die es auch nicht wissen, stündlich in den Medien und lernen nichts draus.Wenn hier von Philironikern mehr Bildung gefordert wird, und das tue beispielsweise ich, muss aber auch gleichzeitig was für die Ereignisbekämpfung bzw. die Ereignismeldungsbekämpfung geschehen.Das tue wiederum auch ich, und zwar durch meine Glossen, in denen normalerweise nichts gemeldet wird, es sei denn das Aussterben der Ironie, weil …siehe oben.