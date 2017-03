„Quatschgenkuchen und Muskräppelchen“ - jetzt auf Hochdeutsch

Der Schneider Zwirner gehört zu den Leuten, die gerne umziehen. Nicht etwa, dass er sein Haus verkaufen will und aus der Annengasse auf den Markt möchte, nein. Er muss seine Werkstatt einmal hüben und einmal drüben einmal unten und einmal oben haben, und wenn seine Agnes, was seine Frau ist, nicht mitmacht, dann muss er zumindest den Tisch ans andere Fenster rücken und die Bilder umhängen. Und wenn danach alles sein Plätzchen hat, da sagt er: „Ja, ist denn das jetzt nicht viel gemütlicher wie vorher? Wenn man nicht genug Geld hat, in der Welt umher zu kutschieren, dann muss man sich zu Hause ein bisschen Veränderung machen. Bloß nicht: ein Tag wie der andere!Dann wird man ein Gewohnheitstier!“Kurz nach Ostern als er die Konfirmationssachen alle aus dem Haus raus hatte, da kriegte er mal wieder das Reisefieber und will den großen zweitürigen Kleiderschrank, der in der Werkstatt rechter Hand neben dem Ofen steht, auf den Flur raus haben, weil er ihm zuviel Platz wegnimmt. “In so einer engen Bude kann man ja kaum Luft schöpfen!“ sagt er zu Agnes.Sie ist ein gutes Tier. Einen Dienstmann können sie sich nicht leisten. Und da packt sie mit an. Ist schon ein Schneider meistens kein Riese, weil die Muskulatur durch die kleine Nähnadel nicht ordentlich ausgebildet wird, da rechnet Zwirn seine Agnes erst recht unter das Weichobst. Sie passen eben alle beide gut zueinander. Bloß ein bisschen vollkommener und rundlicher ist sie. Und dann haben sie eine halbe Stunde lang gewürgt und gewürgt, aber der Kleiderschrank war immer noch nicht draußen. Er war aber auch nicht mehr drin. Er stand mitten in der Tür, und alle beide hatten keine Spucke mehr im Mund und keine Kraft mehr in den Knochen. Es war nur gut, dass gerade kein Kunde kam, denn Zwirner selbst konnte sich zwar zwischen Schrank und Türpfosten noch durchzwängen, wenn er sich ganz dünn machte, aber was halbwegs ein Kerl ist, der wäre nicht durchgegangen. Agnes konnte natürlich auch nicht durch. Sie setzte sich eine Minute auf das Sofa und ruhte sich aus. Auf einmal springt sie auf und spricht: „Adalbert, mittlerweile hat es schon zehn geschlagen und ich habe durch deine Umzieherei noch nicht ans Mittagessen gedacht! Wie komme ich in die Küche? Ich kann doch nicht zum Fenster hinaus klettern! Was sollen da die Leute sagen?“„Komm her“, meint Zwirner,“probier’s mal. Wenn ich außen zerre und wir drücken den Schrank hinten scharf an den Pfosten, so weit wie’s geht, bringen wir dich am Ende raus.“ Sie würgen und würgen, Agnes ist eingeklemmt wie eine Maus in einer Studentenfalle, sie wird auf einmal ängstlich und kriegt einen ganz roten Kopf, da schiebt mein Adalbert mit aller Kraft, und sie bringen sie glücklich auch wieder zurück in die Stube.Die Schneider haben immer einen unschlagbaren Kopf. Auf einmal glänzten Zwirners Augen und er ruft rein: „Neschen, gib mal den Schrankschlüssel raus, er liegt auf der Kommode!“ Richtig, die eine Tür nach außen hin geht gerade so auf. Ja, da müsste es nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn die andere nach der Stube hin nicht auch aufgehen würde. Es stimmt haargenau, sie geht auch auf. Und nun können sie alle beide raus und rein, beinah wie durch die Drehtür im Kaufhaus.Die Zwirnerin steht in der Küche und schält Kartoffeln und Adalbert ist spaßeshalber ein paarmal durch den Kleiderschrank ein- und ausgestiegen. Auf einmal sieht er seinen Nachbarn, den Schuster Reicher, vorbeigehen. Da klopft er ans Fenster und ruft: „He, Oskar, wo willst du denn hin?“ – „Ach, ich will bloß mal in die Kollegengasse, ob ich kleine Hufeisen kriegen kann, und danach wollte ich mir vor dem Mittagessen in der Quelle noch einen genehmigen.“- „He, da könntest du erstmal reinkommen, ich halt dich nicht lange auf.“Reicher kommt rein, und Zwirner zeigt ihm die Bescherung mit dem Kleiderschrank.„Der soll uns nicht lange ärgern“, sagt Reicher und zieht den Rock aus. „Willst du rein oder soll ich rein?“ meint der Schneider. „Ja, geh du nur rein, du weißt nun mal den Weg, und ich könnte am Ende noch den Boden durchtreten.“Also mein Adalbert macht rein und Oskar sagt: „Pass auf, ich kommandiere: eins, zwei, rück! Und auf ruck und auf ruck musst du natürlich drücken was die Hosenträger hergeben!“ Das Kommando geht los, die beiden Männer greifen zu, der Schrank ächzt in allen Fugen, aber er bewegt sich nicht vom Fleck, nicht ein halbes Viertelzöllchen. „Da muss doch der Kuckuck drinnen sitzen! Noch einmal, Adalbert, eins, zwei, rück!“ Aber der Schrank rührt und rappelt sich nicht vom Fleck.Da sagt der Schuster: „Adalbert, so schwere Arbeit ist nichts auf nüchternen Magen. Komm mit, wir gehen erstmal rüber in die Quelle, dass wir Kraft kriegen. Ein Seidel Bier hättest du mir ja sowieso ausgegeben.“ Sie schleichen zur Tür raus, dass Agnes nichts hört. Und weil gerade Markttag ist, brennt der Rost, und da essen sie auch noch eine Rostbratwurst zu ihrem Bier. Sie wischen sich den Mund ab und merken ganz deutlich, dass sie mittlerweile ganz andere Kerle sind. Oskar übernimmt wieder das Kommando und steht draußen, und Adalbert ist durch den Schrank rein in die Stube gekrochen.„Eins, zwei, rück!“ macht der Schuster, aber der Schrank steht trotz Wurst und Bier wie eine Mauer.„Das sollte man doch nicht meinen, dass so ein Schrank so schwer aus einer Stube raus zu schaffen ist“, jammert der Schneider.„Ach, du willst ihn raus haben?“ meinte Reicher. „Ich habe ihn immer nach drinnen geschoben!“