Ritter & Passionsspiele zu Ostern

14. - 17. April 2017

Die Ritter- und Passionsspiele in 2017 werden wieder eine große Veranstaltung: Fahrende Händler, Gaukler und Musikanten verkünden bei mittelalterlichen Klängen vielerlei Neuigkeiten aus Fern und Nah. Überall duftet es nach Hölzern, heißem Eisen, Kräutern und Gewürzen, wenn Bogenbauer, Korbflechter, Hufschmiede und Waschweiber auf dem Markt ihre Waren feilbieten, nicht ohne dem Staunenden auch ein paar alte Geschichten mit auf den Weg zu geben. Zoten, zünftige Mahle und Zeitenwandler lassen das Mittelalter auf die Leuchtenburg zurückkehren.

Für Kinder gibt es ein spannendes Angebot: Während klirrende Schwerter, berstende Lanzen und glänzende Rüstungen beim Schaukampf der Ritter Klein und Groß beeindrucken, können sich Mädchen zu Prinzessinnen schminken lassen. Natürlich ist der Osterhase mit seiner Werkstatt vor Ort.

Das besondere auf der Leuchtenburg: Mitten in diesem österlichen Treiben kann man sich auf eine faszinierende Zeitreise durch die „Porzellanwelten“ begeben. Porzellanene Schätze und kunstvolle Räume verschmelzen zu einer eindrucksvollen Schau. Den Atem anhalten wird jeder, wenn er plötzlich vor der acht Meter großen Vase aus Porzellan steht. Das Kunstprojekt der Superlative ist in dem Rundgang integriert, der auf dem Steg der Wünsche seinen Höhepunkt findet. 20 Meter lang ist der Skywalk, von dem aus Porzellan mit persönlichem Wunsch beschriftet auf dem Burgberg geworfen wird. Scherben bringen Glück!