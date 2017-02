Rudolf und Gerlinde – Köbes Apollo und die iMisierung des Abendlandes

Vorhang auf für Rudolf und Gerlinde

Rudolf: (kommt rezitierend herein): „Phoebus entriegelt schon mit hellem Licht heiter den purpurschimmernden Olymp“...Gerlinde: Willkommen im Olymp! Zitierst du wieder aus „Mosella“ von Ausonius?Rudolf: Ja, ich begrüße dich und Phoebus Apollo, den leuchtenden Apollon, den Sonnengott,... die Kölner würden sagen: Köbes Apollo!Gerlinde: Ich finde, zu deiner schmucken Rezitation fügt sich das exzellente Blumengebinde von letzter Woche doch ausgezeichnet. Schau nur, wie schön er noch leuchtet...Rudolf: Ja, künstliche Blumen sind einfach dankbar. Und diese Farbkomposition der Blätter, die spargelgrünen Chrysoberyllen, die lauchgrünen Chrysolithen und die olivgrünen Olivinen wie sie sich wundervoll abheben von dem Almadin und dem rostvioletten Uwaowit der Blütenkelche mit ihrem spröden Paillettenglanz des Weinsteinglimmers, wie er innen aus den Holzfässern glitzert.Gerlinde: ( greift nach der Thüringer Allgemeinen von gestern) Nun ist auch wieder gut...Die Stadt s’Hertogenbosch in Holland oder Den Bosch hat zwei Namen: Zur Karnevalszeit heißt sie Oeteldonk. Interessant!Rudolf: Das ja auch kein Wunder, da ist ja der Hieronymus Bosch geboren. Ich sage nur „Garten der Lüste“! Psalter und Laute als Folterinstrumente in der musikalischen Hölle! Vielleicht wäre das heute die Rapsmusik?Gerlinde: Bald gibt es das erste iAuto, Goggle und Apple bauen schon dran.Rudolf: (müht sich an seinem Sonntags-Indikator- Ei)...habe ich mir immer gewünscht,... man steigt ein, sagt den Zielort an und öffnet eine schöne Flasche Wein.- Im Augenblick bräuchte ich aber eher einen guten iKöpfer! Im übrigen bin ich der Meinung, die schaffen das sowieso nicht. Die kriegen noch nicht mal ein geräuschloses Türenzuschlagen hin!Gerlinde: Ich denke auch, unsere französische Benzin-Sänfte tut es noch eine Weile. Mit der Flasche Wein, das lassen wir, du kriegst ja schon das Ei nicht auf.Rudolf: Und mit Wörtern, die ein kleines i voranstellen, um uns zu zwingen, „ei“ zu sagen, obwohl da ein i steht, nimmt es langsam überhand! Irgendwann gibt es Igel mit Internetanschluss, die heißen dann iGel. Und Wörtern, die wirklich mit „ei“ beginnen, streichen sie das „e“. Dann liest du „iApopeia, die App für strohdumme Gänse und iSenach für Eisenach!“Gerlinde: Ich sehe schon dein Pappschild: Gegen die iMisierung des Abendlandes! Warum können wir uns eigentlich nicht mal über Dinge unterhalten, über die sich alle Leute unterhalten?Rudolf: Ganz iNfach, weil wir das nicht wollen...Gerlinde: Guck mal hier: 17 x 25, so ein Tablett ist ja heute verdammt klein, das fängt schon bei der Bezeichnung an, es wird schon klein geschrieben und ist um ein t kürzer. Da kriegt man ja gar nichts drauf, wenn wir mal im Bett frühstücken wollen würden...Rudolf: Liebe Gerlinde, das tablet ist doch so eine Art Computer zum Bücherlesen. Ich lese aber lieber ein richtiges Buch, da kommen nicht so viel Einblendungen...Gerlinde: Du solltest noch ein paar ungesättigte Fettsäuren essen, steht hier...„Rudolf: Bei ungesättigten Fettsäuen unterscheiden wir einfach und mehrfach...Gerlinde: ... und bei den gesättigten nicht so, weil die einfach satt sind... Und immer wieder diese Berichte vom „Sozialen Netzwerk“...Rudolf: Soziales Netzwerk ist für mich , wenn ein alter Mann in Köln an der Kneipentüre steht und einer zu ihm sagt: „Drink doch eine met!“...Gerlinde: Kneipentür? Alter Mann? Alle schreiben, der Frühling steht vor der Tür...Rudolf: Bei uns nicht, da ist keiner...Gerlinde: Die Bäume und Sträucher hatten wir im Herbst ja alle geschnitten. Du hattest doch auch diesen häßlichen Brennesselbusch unten weggemacht, nicht?Rudolf: Ja, leider, ich habe erst kürzlich bei Petronius gelesen, dass man daraus ein wirkungsvolles Aphrodisiakum herstellen kann. Das wäre doch interessant...Gerlinde: Du meinst Brennesselsalat?Rudolf: Nein, man peitscht sich damit, das fördert die Durchblutung...Gerlinde: Wenn du meinst...Rudolf: Heute habe ich irgenwie Ohrenschmerzen...Gerlinde: Ich mache dir gleich ein Zwiebelsäckchen...Rudolf: War das nicht gegen Erkältung am Hals?Gerlinde: Das ist gegen alles, mein Lieber!Rudolf: Gut, dass heute kein Konzertabend ist. Stell dir vor, ich säße im Parkett mit Zwiebelsäckchen am Ohr...Da würden die Damen aber die Näschen rümpfen..Gerlinde: Nicht nur die Damen...Rudolf: Aber besonders die Frauen, die sind ohnehin von der Natur benachteiligt, sie können zum Beispiel nicht schnell laufen, ...Gerlinde:(schnell)...das stimmt doch nicht...Rudolf: ...,ohne dass sie sich vorher Körperteile festbinden..., wie z. B. Haare ...Gerlinde: Heute ist mein Held wieder ein richtiger Charmeur. Möchtest du noch ein Tässchen?Rudolf: : Aber nur wenn noch was da ist....Es gibt übrigens für die Gläubigen noch immer keine Toiletten im Kölner Dom...Gerlinde...ich weiß, weil der Domprobst befürchtet, es könnten zu viele austreten...Ach, hier: Madonna ist gestürzt...Rudolf: Im Kölner Dom?Gerlinde: Nein, auf der Bühne. Man sollte ihr einen Umhang entreißen und hat sie gleich mitumgerissen...Rudolf: Recht so, wer sich so einen Namen anmaßt und Nietzsche ohne s schreibt...Gerlinde: Jetzt hat man endlich ein wirksames Mittel gegen Kriminalität auf den Markt gebracht...Rudolf: Ich weiß: Krippostad!Gerlinde: Wo liegt eigentlich Dummsdorf? Dummsdorf ist der einzige Ort, wo niemand herkommt...Rudolf: Dennoch gibt es gleich zwei davon, dummerweise mit einer etwas anderen Schreibweise.: Dumstorf im Landkreis Lüneburg und Dummerstorf bei Rostock...Gerlinde: Komm, da fahren wir hin, da haben wir unsere Ruhe!_______