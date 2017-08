Sommerfest der Apotheke am Nollendorfer Hof

Jena : Apotheke am Nollendorfer Hof |

Es ist wieder Sommer! Das ist die Zeit der Straßenfeste und für Spaß im Freien.



Am 30.08.2017 findet deshalb wieder ab 13.00 Uhr unser beliebtes Sommerfest auf dem Gelände des Straßenbahndepots neben der Apotheke am Nollendorfer Hof in Jena Nord statt.



Wir haben uns an diesem Tag für unsere großen und kleinen Besucher wieder ein buntes Programm voller Überraschungen einfallen lassen.



Wir freuen uns z. B.:

- auf das Familienzentrum mit Kinderschminken und Basteln,

- auf die Jenaer Senfmanufaktur, die mit unseren Besuchern Senf herstellt

- auf die historische Werkstatt „Mechanika da Vinci“ mit Drechseln usw.

- auf den Jenaer Stadtforst

- auf den Modelleisenbahnclub

… und vieles mehr.



Ein besonderes Highlight ist um 16.00 Uhr der Auftritt des Puppentheaters „Manuart“ mit der Kinderinszenierung: „Rumpelstilzchen“.



Natürlich ist auch für das leibliche Wohl wie immer gesorgt.



Na, sind Sie neugierig geworden?

Dann kommen Sie doch einfach zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr vorbei und lassen Sie sich überraschen.



Wir freuen uns auf Sie!