Spielautomaten gehören zu den aufregendsten Zeitvertreib im Internet

Man findet sie in Gaststätten meist in einer Ecke oder, seit dem geltenden Rauchverbot, in extra dafür abgetrennten Räumen. Seit Jahrzehnten erfreuen sich Spielautomaten großer Beliebtheit. Angefangen hat alles mit einer 89 von Charles Fey erfundenen 3-Walzen-Maschine, diese wurde dann später unter dem Namen „Einarmiger Bandit“ bekannt.

Wie werden diese Gesetze eingehalten?

Spielautomaten auch im Netz

Kaum ein Spieler weiß, welch große Gesetztessammlung sich mit dem verantwortungsbewussten Einsatz von Spielautomaten beschäftigt. So ist z.B. reglementiert, dass in Gaststätten höchstens 3 und in Spielhallen maximal 12 Automaten in einem Raum stehen dürfen. Sowie der Verlust, der pro Stunde für die Spieler maximal 80 Euro betragen darf, als auch der Gewinn, der pro Stunde nicht höher als 500 Euro ausfallen darf, werden vom Gesetzgeber vorgegeben. Genauso wie die Regelung, dass in Spielhallen keine alkoholischen Getränke ausgegeben werden dürfen und das Spielen an Automaten generell erst ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt ist. Diese Regelungen sollen dazu beitragen, dass sich bei den Spielern keinerlei Form von Spielsucht oder psychische Abhängigkeit entwickeln kann.Damit die Gesetze auch stets eingehalten werden, gibt es entsprechende Prüfungen der Gaststätten beziehungsweise Spielhallen durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Auch die sogenannten Slot-Machines werden durch unabhängige, vereidigte und öffentlich bestellte Sachverständige regelmäßig alle 2 Jahre geprüft. Dieses gilt natürlich auch für die bekannten Gauselmann Spielautomaten.Seit vielen Jahren gibt es natürlich auch jede Menge Angebote für Fans von Spielautomaten im Internet, diese unterliegen aber ebenfalls den geltenden Gesetzen. Seit Jahren steigt die Anzahl von Online-Casinos enorm und dennoch scheint die Nachfrage nicht zu stagnieren. Neben dem Online-Poker, dem Black-Jack und dem Roulette-Spiel bilden die Spielautomaten online eine der großen Säulen und werden dauernd von Spielern auf der ganzen Welt gespielt. Nach dem bekannten Kassenschlager Book of Ra freuen sich seit kurzer Zeit auch Yggdrasil Spielautomaten großer Beliebtheit, die sich ganz einfach im Internet ausprobieren lassen. Vorbeischauen lohnt sich also, auch auf der Seite der Branchengröße Merkur Online.Nun gibt es bei den meisten Online Casinos auch die Möglichkeit alle Spiele auch kostenlos zu nutzen. Meist geht einem dabei aber bereits nach kürzester Zeit das Spielgeld aus. Diese Problematik hat sich Freeslots77 zu nutze gemacht und eine Seite erstellt wo man jeden Spielautomat kostenlos spielen kann und dabei sicher sein kann das man sich wieder neu registrieren müsste um an neues Spielgeld zu kommen. Denn auf dieser Seite wird komplett ohne Anmeldung gearbeitet und daher steht mit jedem neuen Laden der Seite das komplette Spielgeld wieder zur Verfügung.