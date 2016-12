"Sterne des Orients" - Orientalische Tanzshow

Zum mittlerweile dritten Mal findet am 11. Februar 2017 die-Benefizshow im Volksbad Jena statt. Dieses Jahr möchten wir das Tierheim Jena unterstützen.Lasst euch tänzerisch in die Welt aus 1001 Nacht entführen!Freut euch auf eine erstklassige Veranstaltung mit regionalen, nationalen und internationalen Stars, wie sie es noch nie zuvor in Thüringen gegeben hat.Es tanzen für euch:- die Gastgeber Amiraqs(Jena)- Bellydance Superstar Romy Mimus, Enussah U. Mimus & Rakas (Nürnberg)- Inga Petermann & Pandaloons (Hannover)- Omar Fehmi Jamil (Chemnitz / Syrien)- Lina Franziska Fink, Ensembles Ensemble Lina- Bauchtanz aus Leipzig und Ensemble Nudjum - Orientalischer Tanz und Folklore in Leipzig (Leipzig)- Claudina (Weimar)- Lenajaan Dance Arts (Erfurt)- Ensemble Maria (Jena)- Lola & Juliane (Dresden)Tickets:-----Vorverkauf: 18 € | 16 € ermäßigt (Schüler, Studenten)Abendkasse: 20 € | 18 € ermäßigt (Schüler, Studenten)Karten sind erhältlich per Mail unter amiraqs@gmx.de und bei der Tourist-Information Jena:Markt 1607743 JenaTel.: 03641 – 498060Workshops & Basar:-----Zur Veranstaltung wird es einen kleinen Basar geben.Am 11. und 12. finden Workshops bei folgenden Dozenten statt.Samstag: Lina, Omar JamilSonntag: Romy, Inga PetermannWeitere Informationen folgen hier und auf der Webseite: