Tag des Thüringer Porzellans

8. & 9. April 2017, ganztags an 19 Orten

Der Klang von Porzellan – weißes Gold musikalisch!

Feiern Sie mit uns den „Tag des Thüringer Porzellans“ am 8. und 9. April 2017. Unter dem Motto „Klangvolles aus der Welt des Porzellans“ wird die über 250jährige Handwerkstradition im Freistaat lebendig: Manufakturen, Institute und Porzelliner, Museen und Ausstellungen geben spannende Einblicke in ihre Arbeit, auf Märkten werden kunstvolle Porzellanobjekte angeboten, kreative Workshops laden zum Mitmachen ein und Musiker und Künstler entführen in die klangvolle Welt des weißen Goldes.

Der Tag des Thüringer Porzellans wird anlässlich des 10-jährigen Stiftungsjubiläums am 8. April um 10 Uhr auf der Leuchtenburg eröffnet!

Weitere Informationen unter: www.porzellantag.de