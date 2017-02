THE CELTIC TENORS "timeless" Tour 2017

12. November 2017, 19:30 Uhr Stadtkirche St. Michael Jena„Die beste Version von ‚Danny Boy’, die ich je gehört habe“.Bill Clinton ehemaliger US PräsidentTHE CELTIC TENORS“timeless” – Tour 2017Mit weltweit über einer Million verkaufter Alben und zwei Millionen verkaufter Tickets für ihre internationalen Tourneen sind The Celtic Tenors die erfolgreichsten Crossover Künstler, die aus Irland gekommen sind. Sie haben die Charts in den USA, Kanada, Deutschland, dem UK und Irland angeführt.2015 wurde ihr 9. internationales Album „timeless“ bei DECCA Australien veröffentlicht und erreichte sofort Platz drei in den Klassik-Charts. 2016 soll diese Platte weltweit auf den Markt kommen.Trotz unterschiedlicher territorialer Herkunft und musikalischen Traditionenzeigen Daryl, James und Matthew große Flexibilität beim Verschmelzen ihrer Stimmen um sie dem Klassischen, Folk, Irish Song und Pop Genre anzupassen.Die Celtic Tenors bieten Ihnen mehr als ein Konzert von Weltklasse und nehmen Sie mit auf eine emotionale Reise mit erhebender Qualität.Ihre Show ist ein Erlebnis aus überfließender Vitalität und Abwechslung vom Anfang bis zum Ende. Daryl, James und Matthew strahlen mit ihren einmaligen Stimmen und ihrer geistreichen Art.Durch all das hindurch schimmert immer ihre Persönlichkeit und der nicht wegzuleugnende irische Charme.Sie werden den Abend mit den Tenören genießen.