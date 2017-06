Theater auf Jenas Straßen - Artisten und Publikum verschmelzen

Jena : Phyletisches Museum |

Französische Theaterleute zeigen Theater auf der Straße

Kunst im öffentlichen Raum, die begeistert.

Straßentheater im wahrsten Sinne des Wortes wurde den Jenensern am frühen Sonntagabend als letzter Beitrag des "Klick Festival für Jetztkultur" präsentiert.Viele Interessierte, auch Familien mit Kindern, waren gekommen.Die Franzosen zeigten uns beim gemeinsamen Gang durch die Neugasse und das Gelände der Universität hinter dem Phyletischen Museum bis hoch zum Schillergäßchen, was für schöne Orte unsere Stadt mitten im Zentrum zu bieten hat. Und dass ganz normale Gebrauchsgegenstände wie Fahrradständer, Gartentore, Schnürsenkel, ein Bambusstab, eine schlichte Hauswand oder ein Kirschbaumast sich sehr gut zum Musizieren eignen, wenn man an ihnen einen Verstärker anbringt. Das Mischpult fährt im Kinderwagen mit. Dann müssen nur noch alle Künstler ein wenig aufeinander hören. Verblüffend! Was so leicht wirkt, erfordert bestimmt hohe Konzentration und musikalisches Empfinden der Artisten. Sie spielen mitten im Publikum und kommunizieren mit ihm, ohne seine Sprache zu sprechen. Der Kunstbegriff hat sich gewandelt und wir alle sollten uns hin und wieder auch von "Jetztkultur" begeistern lassen. JA, auch das ist Kunst! Und: NEIN, es kann nicht weg!Danke den Veranstaltern für diese Festival- Idee!