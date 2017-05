Konzert in der Porzellankirche am 15. Juli 2017, 19:00 Uhr

Bereits zum 26. Mal organisiert der Thüringer Orgelsommer e. V. hochrangige Konzerte in ganz Thüringen. Die vom Libeskind-Schüler Michael J. Brown entworfene neue Leuchtenburger Porzellankirche mit ihrer Steinmeyer Orgel aus dem Jahr 1930 ist zum ersten Mal mit dabei.



Freuen Sie sich auf international bedeutende Künstler, die als Solisten kommen, um ihr Können zu zeigen.