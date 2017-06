Lesung verbotener Bücher

Für den "Parthenon der Bücher" auf der documenta hat die Universität Kassel eine Liste von über 70.000 verbotenen Büchern erstellt, die kontinuierlich erweitert wird. Viele von einst verbotenen Büchern zählen heute zu den Klassikern der Weltliteratur. Auch in der Gegenwart werden Schriftsteller_innen aus politischen Gründen verfolgt und ihre Texte verboten. In der Lesung werden fünf verbotene Bücher von der Zeit des Nationalsozialismus bis in die Gegenwart vorgestellt.