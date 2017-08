500 Jahre Reformation im Konzert

Im Herbst 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablass. Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums fanden und finden deutschlandweit zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen statt und auch wir haben uns etwas ausgedacht. Wenn Sie sich fragen, wie ein musikalischer Klangkörper die Reformation würdigen kann, dann notieren Sie sich doch bitte den Termin unseres Herbstkonzertes schon einmal in Ihrem Kalender!

Verleih uns Frieden

... Der Titel unseres Herbstkonzertes 2017 ist so aktuell wie die Friedensgedanken von Martin Luther. In seiner Schrift "Lob des irdischen Friedens" schreibt Luther:"(2) Der Friede kann dir helfen, dass dir ein Bissen trocken Brots wie Zucker schmeckt . (7) Die Knaben lieben tödliche Waffen, das soll man ihnen nicht gestatten ...(9) Es ist nun eine überaus hohe Gabe, wenn man Frieden hat, sowohl im Weltregiment als auch in der Kirche, aber darnach ist es auch eine Gabe,wenn man erkennt, dass es eine Gabe sei ".Wir proben für unser Konzert anlässlich 500 Jahre Reformation und möchten Sie mit Werken von Bach, Charpentier, Mendelssohn Bartholdy, Nicolai, Telemann und Dvorak erfreuen. Unsere Gäste sind die Sängerinnen und Sänger vom Jenaer Madrigalkreis.Als Gastdirigent begrüßen wir Martin Kirmse, der zum Konzert seine Prüfung ablegt!