Weihnachtskonzert Thüringer Akkordeonorchester

Jena : Volkshaus, Großer Saal |

Alle zwei Jahre treffen sich die Orchester aus Altenburg und Jena mit ihren Freunden aus Erfurt zum gemeinsamen Weihnachtskonzert der Thüringer Akkordeonorchester.

Es ist dies schon das 6. Gemeinsame Weihnachtskonzert, welches am 11. Dezember 2016 um 16.00 Uhr im Volkshaus Jena stattfindet. Man kann somit von einer angenehmen Tradition sprechen, denn zu diesem Anlass wird natürlich nicht nur engagiert musiziert, sondern bekanntlich auch kräftig gesungen.

Zwei befreundete Chöre, der Singkreis Ziegenhainer Tal und die Chorgemeinschaft Uhlstädt haben wieder ihre Teilnahme zugesagt und werden die Zuhörer sowohl mit schon lieb gewonnenen aber auch einigen neu einstudierten Weihnachtsliedern erfreuen.

Die Konzertbesucher erwartet ein äußerst abwechslungsreiches Klangerlebnis. Der musikalische Bogen spannt sich von einem Concerto grosso im Stil Vivaldis über Karl Jenkins‘ bekannte Suite „Palladio“ bis hin zu Melodien aus dem Orient, dem feurigen Spanien und Irland.

Karten sind in der Tourist Information Jena und an der Abendkasse erhältlich.