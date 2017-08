"Wenn einer fragt" - Kindermusical

Ein Musical über Martin Luther mit dem Projekt-Kinder- und Jugendchor Kahla

Musical von Uli Führe und Hellmuth WolffKinder und Jugendliche eines Projekt-Kinder- und Jugendchores unter Leitung von Kantorin Ina Köllner erzählen in Liedern und Texten die spannende Geschichte von Martin Luther und den Problemen in seiner Zeit. Ein Gespräch zwischen einem evangelischen und einem katholischen Kind veranschaulicht das große Schaffen dieses Mannes, der „nur“ zum wahren Glauben zurückfinden wollte und am Ende die ganze Welt veränderte.Die ca. 30 Kurrende- und Christenlehre-Kinder aus der Region Kahla, Orlamünde und Unterbodnitz haben dieses Stück auf einem Probenwochenende in Schwarzenshof einstudiert, unterstützt von Gemeindepädagogin Christiane Schubert und Diakon Michael Serbe. Am Ende konnten alle nur staunen über Kreativität, Spielfreude und Stimmsicherheit die Kinder und das in so kurzer Zeit erreichte Ergebnis. Vielen Dank an Julia Hörenz und Jörg Beck für die große Unterstützung in vielen Bereichen.Herzliche Einladung - kommen Sie zum Hören, Sehen, Staunen und Lernen. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.