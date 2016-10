„Wohlauf, wohlauf! mit lauter Stimm“ - Konzert in Göschwitz

Ein Chorkonzert mit dem Kollegium voKahle

unter der Leitung von Kantorin Ina Köllner (Kahla), die auch Orgel spielt.2011 hat sich in Kahla das Kollegium voKahle gegründet. Die Mitglieder sind chorerfahrene Sängerinnen und Sänger aus Kahla, Jena und Umgebung, die sich auf die Aufführung von 4- bis 8-stimmigen geistlichen und weltlichen Chorwerken aus verschiedenen Jahrhunderten konzentrieren.Das Konzertprogramm spannt den Bogen mit Chorsätzen von Johann Walter aus Kahla, der in diesem Jahr 520. Geburtstag hat, über Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz und Anton Bruckner bis hin zu Cesar Bresgen und Morten Lauridsen, umfasst also die Zeit von der Renaissance bis zur Moderne.