Der Ferientipp: Familienführung in den Herbstferien auf der Leuchtenburg

Seitenroda: Leuchtenburg |

Vom 10. zum 23. Oktober 2016 finden täglich um 11 Uhr Familienführungen statt! Spannend geht es zu auf der Führung für Kinder und Familien. Wir gehen auf Entdeckungsreise nach Asien, zum Ursprungsland des Porzellans, entdecken kuriose Gegenstände in einer Wunderkammer, wandeln durch barocke Räume des alten Europas und lernen einiges über modernes Porzellan. Diese Führung lädt ein, anschauliche Porzellangeschichte zu entdecken und macht Station in thüringens erster Porzellankirche. Wer mag, darf sich hier mal an der Orgel probieren.