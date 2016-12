Eine schöne Überraschung!

Im Dezember 2016 konnte man im Globus Isserstedt Wunschzettel einer anderen Art mitnehmen.

Diese Aktion hieß: Eddy Brummchen machts möglich!

Eddy sollte nicht den eigenen Wunsch durch eine Ziehung erfüllen,sondern dieser Wunschzettel war eigens für einen lieben Menschen dem man gerne einen Weihnachtswunsch bzw.eine Überraschung bereiten möchte bestimmt.

Man mußte nur dessen Namen und den Wohnort angeben, und seine eigene Adresse und Telefonnummer!

Ich dachte an viele Menschen die mir am Herzen liegen , und ich schrieb und schrieb,dann warf ich sie alle in die vorgesehene Box die im Globus stand.

Am nächsten Tag war Treffen des Tauschring Jena Der Stern angesagt. Kuzerhand nahm ich die restlichen Wunschzettel die ich noch besaß mit zu unserm Treffen.

Die Mitglieder dachten nicht nur an ihre Freunde ,sondern wir entschlossen uns auch für einen Spendenwunsch für das Tierheim in Göschwitz auf einen Wunschzettel zu schreiben. Diesen warf ich wieder im Globus in die Box!

Der Tauschring Jena Der Stern hat keine eigene Telefonnummer , so gab ich als Ansprechparner meine Adresse/ Telefonnummer an.

Meine Freude war groß, als eine Mitarbeiterin des Globus anrief und mir mitteilte, ich sei einer von drei Gewinner der Aktion : Eddy Brummchen machts möglich einen Herzenswunsch zu erfüllen! Es wurde der Spendenwunsch für das Tierheim gezogen .

Am 14.12.2016 konnte ich als Stellvertreterin des Tauschring Jena Der Stern den Scheck vom Globus Isserstedt an eine Mitarbeiterin des Tierheim überreichen.