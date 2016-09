Gespräch in Bewegung

Jena : WeltRaum |

Im einfachen Draußensein in Natur und Kulturlandschaft, mit Picknick, lockerer Unterhaltung und teilweiser Moderation, lernen sich Einwohner und Hinzugezogene, Verwurzelte und Geflüchtete, kurz: Menschen allen Alters und Berufes, aller Herkunft und aller Hintergründe kennen.



Dass Themen der Integration von Flüchtlingen und Veränderungen der Gesellschaft immer wieder und überall verschiedentlich besprochen werden, ist bekannt. Einige interessierte Menschen aus dem engeren und weiteren Umfeld der mit Geflüchteten zusammenarbeitenden Jenaer Institutionen und Vereine möchten dies auf eine weitere Art angehen. Auf Spaziergängen und im gemeinsamen Draußensein wollen wir in ein Gespräch in Bewegung kommen – um die vielen Themen und Lebensinhalte, die die bestehenden und neuen Bürger Jenas bewegen, kennen zu lernen und zu diskutieren.



Für Jung und Alt, Singles und Familien, Gruppen und alle anderen!



MITZUBRINGEN: gutes Essen und Trinken, Sitzunterlagen, Becher, Besteck