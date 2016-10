Grillabend auf der Leuchtenburg

Seitenroda: Leuchtenburg |

Am 20. Oktober heißt es wieder: Den perfekten Sonnenuntergang auf der Leuchtenburg beim Grillabend erleben. Jeden dritten Donnerstag im Monat sind alle eingeladen, die Leuchtenburg in ihren Abendstunden von 17 bis 21 Uhr kostenfrei zu besuchen und kulinarische Köstlichkeiten vom Grill und in der Burgschänke zu genießen! Der Grillabend wird auch im nächsten Jahr stattfinden!

Auf dem Rost: Thüringer Leckereien und vegetarische Variationen! Wir freuen uns auf Sie!