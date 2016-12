Gute-Laune-Frühstück

Jena : DRK Begegnungszentrum |

Zu einem gemeinsamen Frühstück lädt das DRK Begegnungszentrum Jena-Ost einmal monatlich in die Dammstraße 32 ein. Gegen einen kleinen Obolus ist jeder, der Lust auf ein zweites oder spätes Frühstück in Geselligkeit hat, von 9.30 bis 11 Uhr dazu herzlich eingeladen. Ein vorweihnachtliches Frühstück gibt es am 20. Dezember, der nächste Termin ist der 24. Januar. Um Anmeldung unter Tel. 400184 oder 400185 wird gebeten.