Lang leben Lamellenfenster: EuroLam feiert 20-jähriges Jubiläum

Die Geschichte von EuroLam begann 1997. Das Unternehmen startete mit vier Beschäftigten unter Geschäftsführer Ernst Hommer, der die bis dato auf dem Markt verfügbaren Lamellenfenstersysteme auf technische und ästhetische Weise revolutionierte. 20 Jahre später verbuchen er und seine Partnerin Heidrun Hommer 50 Angestellte, 12.000 Projekte und unzählige Lamellenfenster auf der ganzen Welt.Höhere Leistungsfähigkeit erfordert bessere LuftWer sich schon einmal in einem mit EuroLam ausgestatteten Raum aufgehalten hat, weiß, warum die Firma seit 20 Jahren erfolgreich expandiert und internationale Gebäude schmückt. Statt einem kleinen, V-förmigen Spalt bei normalen Kippfenstern, bieten Lamellenfenster mehrere Öffnungen, deren Öffnungsgrad individuell eingestellt werden kann. Damit lassen sich Räume bis zu 10mal schneller als mit Kipp- oder Dreh-Kipp Fenstern be- und entlüften.Sei es für Angestellte im Büro, in der Produktion, für Schulkinder, Patienten oder die eigene Wohnung: die Nutzer profitieren von einer besseren Lüftungstechnik, welche unter anderem die Konzentration und Leistungsfähigkeit steigert, ohne den Raum auszukühlen. Mithilfe elektrischer oder pneumatischer Antriebe können die Fenster vollkommen automatisch gesteuert werden. Von enormer Bedeutung ist diese Eigenschaft aus Brandschutzsicht, denn so ist eine schnelle und lebensrettende Entrauchung im Notfall möglich. EuroLam Lamellenfenster sind wegen dieser Eigenschaften als Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) zertifiziert.Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die offizielle Zertifizierung mit der Widerstandsklasse 3 (RC 3). Damit schützen die Lamellenfenster von EuroLam vor Einbrechern so sicher wie kein anderes Lamellenfenster auf dem Markt.Bauherren und Architekten sind von EuroLam überzeugtNicht nur die Technik überzeugt Bauherren und Architekten, sondern auch das Design. Bereits ein Jahr nach der Gründung gewann EuroLam den ersten Designpreis und 2003 den Thüringer Designpreis; die Lamellen wurden dabei als Hommage an die Architektur der 20er und 30er Jahre gefeiert- allerdings mit deutlich höherer Qualität. Neben den praktischen Eigenschaften erweisen sich die Lamellen auch als äußerlich ansprechendes Gestaltungsmittel für Gebäude wie den Bahnhof Shinjo-Station in Japan oder den Sapphire Tower in Istanbul, das höchste Gebäude in der Türkei und der größte Erfolg der bisherigen Firmengeschichte.Das Ergebnis einer Symbiose: Glückwünsche und ErfahrungsberichteDas EuroLam-Produktportfolio umfasst nicht nur die Herstellung von Lamellenfenstern, sondern ist darüber hinaus durch eine enge Zusammenarbeit mit Architekten und Bauherren gekennzeichnet. EuroLam geht außerdem auf die individuellen Wünsche seiner Kunden ein: „Wir wollten während des Bauprozesses unsere technischen Ansprüche nicht vor unsere ästhetischen stellen. Unter diesem Gesichtspunkt hat EuroLam Sonderanfertigungen unserer Lamellenfenster in den geschossübergreifenden Glasfassaden realisiert, ohne die das Gebäude, so wie es heute aussieht, nicht denselben Charakter und dieselbe Funktionalität besäße. Darüber hinaus lernten wir EuroLam als zuverlässiges Unternehmen mit qualitativ hochwertigen Produkten kennen“, sagte die Architektin Juliane Stange, verantwortliche Projektleiterin der HI Bauprojekt GmbH, Generalplaner für das Bürogebäude "IT Paradies Jena" mit 3.900 qm Nutzfläche.Ein Blick in die ZukunftDie EuroLam GmbH legt ihren Hauptfokus auf die Ausweitung der internationalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Dazu zählen insbesondere die Teilnahme an internationalen Fachmessen und der Ausbau von Vertriebspartnerschaften. Die Grundpfeiler des Erfolges sind jedoch die Mitarbeiter, die sich täglich für das Unternehmen einsetzen. Deshalb bedankt sich die Geschäftsführung von EuroLam für den jahrelangen Einsatz der Mitarbeiter mit einem gemeinsamen mehrtägigen Ausflug zur Hanse Sail nach Rostock.Weiterführende Informationen zu den Produkten und zur Funktionsweise der EuroLam-Lamellenfenster finden Sie hier: www.eurolam.de/produkte/Honorarfreies Fotomaterial zum Unternehmen und zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier: www.mynewsdesk.com/de/eurolam/latest_media________________________________________Über EuroLam GmbH:Die EuroLam GmbH mit Sitz im thüringischen Wiegendorf (Weimarer Land) zählt zu einem der führenden Anbieter für Lamellenfenster, natürliche Be- und Entlüftung, Klimakontrolle und liefert aktuell Lamellenfenster in die ganze Welt. EuroLam stattet Gebäude auf allen Kontinenten aus, bis nach Island, Japan und Neuseeland wurden Lamellenfenster des Thüringer Unternehmens bereits geliefert. Mit einer großen Produktpalette von natürlichen Rauch-Wärme Abzugsgeräten, Lamellenfenstern, Wetter- und Schallschutzlamellen sowie verschiedenem Zubehör und CityLam-Systembegrünung trägt EuroLam zur ökologischen Verantwortung bei. Zudem sind die Fenster mit der Widerstandsklasse 3 (RC3) geprüft und entsprechend zertifiziert. Neben zahlreichen weiteren Zertifizierungen der Produkte erfüllt das Unternehmen selbst alle Richtlinien nach ISO 9001. EuroLam beschäftigt derzeit ca. 50 Mitarbeiter und legt großen Wert auf fachspezifische und umfangreiche Ausbildung junger Fachkräfte sowie auf unternehmerisch denkende und handelnde Mitarbeiter.