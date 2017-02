Mustbücher sprich Mastbücher denk Mussbücher

Ich lese am liebsten Bücher, von denen niemand meint, dass ich sie lesen müsste, weil sie niemand, der anderen Bücher empfiehlt, kennt. Am liebsten lese ich Bücher, von deren Existenz ich aus Büchern erfahre. Nur Bücher können eigentlich guten Gewissens andere Bücher empfehlen. Im Unterschied zu den Büchern, die man gelesen haben muss, weiß man dann meistens, dass es einen interessiert, und das schlägt sich bei der Lektüre meist positiv zu Buche.Mustbücher (engl. must = muss), um endlich den schmucken Hybridbegriff zu erwähnen, sind in der Regel keine, wie der Wortklang nahezulegen scheint, reichlich gefütterte und zum schnellen Schlachten bestimmte Bücher, obwohl, wenn man schlachten durch lesen ersetzt… Tut da nicht deutscher Mund Wahrheit kund?Solche Mastbücher bekomme ich gelegentlich von meiner veganen Gattin zugesteckt, die von einer guten Bekannten einen Tipp bekommen hat. „Musst du mal lesen!“ Wenn ich so etwas tief unter dem Stapel meiner aktuellen Schwarten verschwinden lasse, dann erinnert es mich stark an die Pflichtlektüren der Oberstufe, ohne dass diese Empfehlungen in der Regel deren (leider damals noch unbegreifliche) Qualität besäßen. Aber irgendwann sind sie dran.Dann weiß ich endlich, wie das mit dem Geschlechtsverkehr der Zwergin auf der Pfaueninsel war.